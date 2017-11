NOTIZIE

La vera storia della pubblicazione dei Pentagon Papers: un grande momento per il giornalismo americano. Un film che punta dritto verso gli Oscar

The Post: il trailer del nuovo film di Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks

08.11.2017



Tom Hanks e The Post, il nuovo film di



Meryl Streep sono i protagonisti di, il nuovo film di Steven Spielberg di cui adesso possiamo vedere le prime immagini nel trailer che vi presentiamo a seguire:



Il film è incentrato incentrato sulla pubblicazione, nel 1971, dei famigerati Pentagon Papers da parte del quotidiano Washington Post.



I Pentagon Papers sono dei documenti (resi pubblici del tutto nel 2011), redatti dal Dipartimento della difesa americano, che presentano uno studio approfondito sulle strategie e i rapporti del governo americano con il Vietnam tra il 1945 e il 1967. I Papers rivelarono come il governo americano avesse segretamente allargato il conflitto, bombardando Cambogia, Laos, le coste del nord del Vietnam e organizzato una serie di attacchi dei Marines, il tutto senza informare l'opinione pubblica.



The Post si concentra sulla pubblicazione dei documenti da parte del Washington Post e sulla battaglia del direttore Kay Graham (Streep) e del suo editore Ben Bradlee (Hanks) contro il governo federale, per il diritto a pubblicare la storia.



The Post arriverà negli USA a Natale. In Italia lo vedremo da febbraio, distribuito da 01 Distribution.