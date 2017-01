The Polka King: una scandalosa scena di sesso tra Jackie Weaver e Jason Schwartzman

Una delle scene di sesso più memorabili del cinema made in USA del 2017 è stata appena scovata al Sundance Film Festival: quella tra Jackie Weaver (69 anni) e Jason Schwartzman (36 anni) in. Il film racconta la vera storia di, comico da palcoscenico finito in galera per aver convinto i suoi fan a partecipare a un investimento che si è rivelato una truffa.In una sequenza del film, l'attrice australiana seduce il giovane Schwartzman, attore feticcio di Wes Anderson che qui interpreta l'amico del protagonista Jack Black

"E' stato favoloso. Fantastico - ha detto l'attrice australiana nominata all'Oscar per Animal Kingdom Il lato positivo - Adoro Jason, abbiamo recitato insieme in due stagioni della sit-com. Ero un po' nervosa prima di girare quella sequenza (...) Era da tanto che non facevo una scena di sesso con un uomo!". E poi ha precisato: "Era da tanto che non lo facevo al cinema, non nella vita!". A quel punto Jack Black ha colto l'attimo, dicendo: "Sì nella vita lo ha fatto oggi pomeriggio".