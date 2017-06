The Only Living Boy in New York: nel trailer Callum Turner ruba la ragazza a Pierce Brosnan

L'educazione sentimentale di un giovane newyorchese passa per un affair amoroso molto intricato: ossia prendersi una cotta per l'amante del proprio padre qui interpretato da Pierce Brosnan Questa grossomodo la trama di The Only Living Boy in New York del regista Marc Webb , maestro sia dell'action con la regia di The Amazing Spider-Man , sia della commedia sentimentale dove ha dato prova di saperci fare firmando il divertente 500 giorni insieme nel 2009.Ora Webb torna alla rom-com nella pellicola in uscita il prossimo 11 agosto nelle sale statunitensi.Nel trailer internazionale dirilasciato da Amazon Studios e Roadside Attractions troviamo un assaggio di quella che appare come una commedia sentimentale e drammatica che scandisce la formazione personale di un giovane ragazzo (Callum Turner), che respinto da una coetanea, comincia a guardarsi intorno osservando le relazioni dei più grandi, a partire dal rapporto dei genitori dove la madre viene tradita ( Cynthia Nixon ) dal padre (Brosnan), per una donna affascinante e misteriosa ( Kate Beckinsale ) con la quale il ragazzo proverà ad intrecciare una relazione. A consigliare il giovane nel ruolo di un mentore saggio e vicino di casa l'attoreIl tutto sullo sfondo di una New York autunnale, bellissima nel fenomeno del fall foliage, raccontata dal punto di vista di una famiglia benestante e degli ambienti chic della metropoli.