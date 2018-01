NOTIZIE

The Miseducation of Cameron Post: il dramma sui gay che vengono "curati" è il miglior film del Sundance

28.01.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Sundance 2018 premia anche Kailash di Derek Doneen che vince il Documentary Grand Jury Award. Il documentario è incentrato sulla figura di Kailash Satyarthi, attivista indiano a capo di un movimento impegnato a eliminare la schiavitù dei bambini.



I vincitori dell'Audience Award (il premio del pubblico) sono, invece, Burden di Andrew Heckler incentrato su un membro del Ku Klux Klan che si scopre interessato a una mamma single afro-americana da cui impara la tolleranza. E il documentario The Sentence diretto da Rudy Valdez che racconta la storia della sorella, condannata a quindici anni per un crimine in cui era coinvolta soltanto parzialmente.