The Jetsons movie: Il film su i Pronipoti al regista di Sausage Party

La notizia rimbalza dalle pagine di The Hollywood Reporter: La Warner Bros. avrebbe messo in cantiere la produzione di unsui personaggi noti in italia come I Pronipoti,, e scelto per dirigerlo ildel quale abbiamo potuto ammirare il divertentissimo, intelligente e irriverente Sausage Party: vita segreta di una salsiccia I fan dei varisi sono a lungo consolati con il I pronipoti incontrano gli antenati (The Jetsons Meet the Flintstones, noto anche come I Jetsons e I Flintstones finalmente insieme) di Don Lutz del 1987 e con il Jetsons: The Movie di William Hanna e Joseph Barbera, ma sembrava che un film sulla famiglia spaziale nata nel 1962 dovesse restare una utopia dopo il fallimento del progetto di Robert Rodriguez Conrad Vernon (Monsters vs. Aliens, Shrek 2) si occuperà principalmente dello- prima ancora esserne il regista (scelta sulla quale si attendono conferme dirette) - soprattutto dopo che nel 2015 Matt Lieberman (Il dottor Dolittle 4) era stato incaricato di realizzarne una sceneggiatura sulla base di quanto fatto da Adam Shankman e Robert Rodriguez.