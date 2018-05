NOTIZIE

The House that Jack Built, Uma Thurman assassinata nel trailer del nuovo film di Lars Von Trier

14.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Il film sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes, che ha riaccolto il regista danese dopo lo scandalo di qualche anno fa (a proposito di alcune dichiarazioni controverse su Hitler). E già il programma di Cannes avverte che “alcune scene del film potrebbero urtare la sensibilità dello spettatore”. Aspettiamoci dunque le solite scelte grafiche estreme del regista, e il trailer sembra già prometterlo. Oltretutto, Uma Thurman è la prima a morire, dimostrando come ormai von Trier possa chiamare attori di grande livello anche solo per piccole parti.

Questa la sinossi ufficiale:

Usa, anni '70. Seguiamo Jack (Matt Dillon), un uomo altamente intelligente, nel corso di cinque incidenti e scopriamo gli omicidi attraverso i quali diventa un serial killer. Questa storia ci viene raccontata attraverso gli occhi di Jack, uno che vede ogni omicidio come un'opera d'arte, sebbene questa sua natura gli causi problemi nel mondo attorno a lui. Nonostante l'inevitabile e sempre più vicino intervento della polizia (cosa che stimola e stressa Jack allo stesso tempo), lui è - contro ogni logica - determinato a correre rischi più grossi. Con il procedere della storia assistiamo alla descrizione della sua condizione personale e dei suoi problemi attraverso le conversazioni ricorrenti con lo sconosciuto Verge (Bruno Ganz), che mescolano in maniera grottesca razionalità, autocommiserazione infantile e una profonda spiegazione dei pericoli e delle difficoltà delle azioni di Jack.

Interpretato anche da Bruno Ganz, Riley Keough e Jeremy Davies, The House That Jack Built sarà distribuito in Italia da Videa.