The Greatest Showman: nel nuovo trailer il coloratissimo Circo Barnum di Hugh Jackman

Dalla stessa 20th Century Fox di Moulin Rouge! , un'altra star australiana è protagonista di un musical tanto atteso quanto magnifico: in questo caso il The Greatest Showman affidato al regista esordiente Michael Gracey dal produttore e interprete principale Hugh Jackman . La storia vera di P. T. Barnum, il creatore dello show business circense che con il suo spettacolo meravigliò il mondo intero. E che intanto continua a meravigliare noi, con il dopo quello dello scorso giugno ) del film che vi mostriamo di seguito…Sembra aver fatto un buon lavoro il giovane Gracey, direttore di un cast davvero stellare, che al di là del Barnum di Jackman può vantare Michelle Williams (Charity Barnum), Zac Efron (Phillip Carlisle), Zendaya (Anne), Rebecca Ferguson (Jenny Lind) e Keala Settle (Lettie). Loro alcuni dei coraggiosi e talentosi 'freaks' che vediamo ballare ed emozionarsi al suono delle musiche - ovviamente originali - firmate da, vincitori del Premio Oscar per La La Land Firmato dagli, The Greatest Showman è un intenso e, visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale - che celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà.