The Division, Gyllenhaal e Chastain contro un virus letale per il regista di Deadpool 2

20.04.2018 - Autore: Marco Triolo



John Wick e Atomica Bionda, The Division, adattamento dell'omonimo videogame Ubisoft. Dopo i successi di David Leitch è diventato il principale nome di riferimento del nuovo action americano. Lo stuntman diventato regista ha da poco concluso la lavorazione di Deadpool 2 ed è stato anche incaricato di dirigere Hobbs and Shaw , lo spin-off di Fast & Furious interpretato da Dwayne Johnson e Jason Statham. E ora ha ottenuto un altro ingaggio: la regia di, adattamento dell'omonimo videogame Ubisoft.

Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain saranno i protagonisti del film, e ne sono anche produttori. I due ci tengono davvero al progetto e a rispettare il tono del videogioco originale. Leitch subentra al posto di Stephen Gaghan , che avrebbe dovuto dirigere il film ma ha lasciato il progetto.

La storia si inserisce agilmente nel filone post-apocalittico. In un vicino futuro, un virus viene diffuso tra la popolazione attraverso le banconote durante il Black Friday. Entro Natale, New York è stata decimata e milioni di persone sono morte, mentre ciò che resta della società è piombato nel caos. Un'unità di civili, specificamente addestrati per eventi di questo genere, viene attivata per salvare il salvabile.

