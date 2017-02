The Dinner: il trailer del nuovo film con Richard Gere tratto dal romanzo di Herman Koch

NOTIZIE

08.02.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Possiamo ora vedere il trailer del film che sarà presentato in Concorso al Festival di Berlino:







Il film segna la seconda collaborazione tra Gere e il regista Moverman dopo il dramma del 2014, Gli invisibili (Time Out of Mind) : questa volta lo vediamo nei panni di un politico candidato a governatore pronto a rivelare la verità sul crimine commesso dal figlio. Una confessione che distruggerebbe la sua carriera. La Linney è la moglie che insieme al cognato (Coogan) cerca di convincerlo a cambiare idea. Il regista ha descritto The Dinner come una storia "straordinariamente provocativa, un viaggio di coscienza che analizza alcune problematiche culturali e le trasforma in un menu di passioni umane e paure primordiali".

The Dinner arriverà negli USA a partire da maggio. In Italia sarà distribuito entro l'anno da Videa. Film.it lo vedrà in anteprima al Festival di Berlino (9-19 febbraio).