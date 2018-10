The Challenger, Michelle Williams sullo Space Shuttle del disastro del 1986

Chi c'era allora, non può non ricordare, quando la navetta esplose in volo dopo 73 secondi dal decollo a causa del 'banale' guasto di una guarnizione. Un tragico evento che sarà al centro di, dramma diretto dal danese Martin Zandvliet (Land of Mine - Sotto la sabbia) che vedrà Michelle Williams tra i suoi protagonisti, nei panni dell'astronauta Christa McAuliffe.Sarà quindi l'attrice di Blue Valentine e Marilyn (ma la vedremo presto ine prossimamente inal fianco di Julianne Moore) a riportare in vita la McAuliffe, insegnante di High School del New Hampshire selezionata dalla NASA per condurre esperimenti nello spazio e tenere lezioni dallo stesso Challenger, che morì nell'incidente insieme ai suoi sei compagni, venendo insignita - postuma - di unanel 2004.Si attende ora il via alla produzione, atteso per ila partire da una sceneggiatura di Jayson Rothwell (Malice in Wonderland). Produzione affidata a John e Art Linson, con il Ben Renzo della Argent Pictures che sarà anche produttore esecutivo insieme ai suoi partner Jill Ahrens, Ryan Ahrens, Drew Brees, Tony Parker, Michael Finley e Derrick Brooks.