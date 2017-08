The Broken Key, in esclusiva il trailer del nuovo film sci-fi di Louis Nero

The Broken Key, avventura mistica fra thriller e sci-fi ambientata a Torino e interpretata da un cast di grande impatto, che include Christopher Lambert, Rutger Hauer, Geraldine Chaplin, William Baldwin, Michael Madsen, Franco Nero, Kabir Bedi e Maria De Medeiros. Vi presentiamo in esclusiva il trailer di The Broken Key.



A seguire la sinossi ufficiale del film:

In un futuro non lontano, la libertà dell’essere umano è in pericolo. Il mondo è controllato dalla “Grande Z”: la Zimurgh Corporation. La “Legge Schuster” sull’eco-sostenibilità dei supporti regna sovrana. La carta è un bene raro. Stampare è reato. Sullo sfondo di questa realistica visione del domani, il ricercatore inglese Arthur J. Adams viene spinto all’avventura dal padre putativo, il professor Moonlight. La ricerca del frammento mancante di un antico papiro, protetto dalla misteriosa confraternita dei seguaci di Horus, viene ostacolata da indecifrabili omicidi legati ai sette peccati capitali. Arthur dovrà addentrarsi nei meandri di un’impenetrabile e misteriosa metropoli del futuro, specchio della sua anima, per ritrovare il pezzo mancante e salvare l’umanità intera.

Prodotto da L'Altrofilm e Torino Film Production, The Broken Key arriverà nelle sale il 16 novembre.