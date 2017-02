The Black Hand: Leonardo DiCaprio sarà Joe Petrosino, lo Sherlock Holmes italiano

NOTIZIE

01.02.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



The Black Hand, libro di prossima pubblicazione scritto da Stephen Talty. Leonardo DiCaprio interpreterà e produrrà con la sua Appian Way l'adattamento di, libro di prossima pubblicazione scritto da

The Black Hand: The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History (questo il titolo integrale, La mano nera: l'epica guerra tra un detective brillante e la più mortale setta segreta della storia d'America) è un romanzo ambientato nella New York City del 1903. Una città colpita da un'ondata di crimini inarrestabili. DiCaprio interpreterà il detective Joe Petrosino, personaggio realmente esistito e passato alla storia come lo "Sherlock Holmes italiano", nemico giurato della malavita italiana trapiantata negli Stati Uniti. Lo vedremo determinato a catturare i membri di una organizzazione criminale. Le sue ricerche lo porteranno fino in Sicilia, dove però pagherà il più caro dei prezzi: Petrosino è infatti morto a Palermo il 12 marzo del 1909, ucciso a revolverate dalla mafia.