The Bayou, da Cannes l'annuncio del prossimo film di Gary Oldman e Dylan O’Brien

Ilapre le danze, e in attesa di scoprire di più sul concorso e i nostri campioni in lizza, ecco le prime anticipazioni sul cinema che verrà che trapelano dalle sezioni del Marché du Film e dagli accordi dei buyers. È Andreas Wiseman di Deadline, infatti, a rivelare il prossimo progetto del Premio Oscar Gary Oldman e del protagonista di Maze Runner Dylan O’Brien , a partire da giugno impegnati sul set di, crime thriller in attesa di regista.In realtà, il prescelto dovrebbe essere(Don't Say a Word, La giuria) con il quale sono in corso le trattative e che si troverà a dirigere i due attori sulla base della sceneggiatura di(Point Break) e per la produzione di(Attacco al potere) e della Born To Burn Films di(I mercenari 3).Le riprese si svolgeranno a New Orleans, mae altre star andranno ad affiancare il sicario interpretato da Oldman, deciso a impedire che una adolescente venga venduta sul mercato dei trafficanti. Dalle prime anticipazioni della trama apprendiamo che il 'Bayou' del titolo è il luogo in cui l'anziano e immorale Tickie Bordeaux (Oldman) nasconde le proprie vittime. Tickie è il mentore del giovane e pericoloso Ceto (O'Brien), la cui sorella minore è diventata preda della malavita. I due lavorano per il boss della criminalità Emmeline e la sua mano destra, Stella la Madame, il cui quartier generale è un club per gentiluomini del quartiere francese.per sopravvivere, scatenando una reazione emotiva nel ragazzo che alla fine lo metterà contro i suoi stessi capi.