Terrificante Hereditary, la visione del trailer fa scappare i bambini dal cinema

A molti fanno paura le favole, soprattutto quelle tradizionali, ma a prescindere dal grado di suscettibilità e di sensibilità di ciascuno di certo. E non una animazione Disney, nelle quali spesso si ritrovano temi molto adulti, ma il Peter Rabbit arrivato nelle nostre sale lo scorso 22 marzo. Eppure è quel che è, allorché alcune delle famiglie presenti in sala e in attesa dell'atteso spettacolo son dovute fuggire all'apparire del trailer di, che non a caso avevamo già presentato come "il film più spaventoso dell'anno"!Ovviamente, ché il- almeno in Australia - avrebbe dovuto mettere al sicuro genitori e bambini da uno shock del genere.- ha raccontato uno degli spettatori. -La direzione, oltre a scusarsi, ha offerto al pubblico presente, mentre un portavoce ufficiale della 'Parent Company' della catena Event Cinema ha assicurato che l'accaduto sarà "investigato internamente per far sì che situazioni del genere non debbano più accadere". Quel che è certo è che a beneficiarne sarà sicuramente la produzione del, che dovrebbe esser distribuitoPurtroppo 'errare è umano', come dimostrano i precedenti… dalla proiezione dei trailer di L'altra faccia del diavolo Ghost Rider - Spirito di vendetta prima di Il gatto con gli stivali, nel 2012 a Londra, o del teaser di Nymphomaniac nella sala dove era previsto Frozen, nel 2013 in Florida, o del dissacrante e ambiguo Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia prima del film della Pixar, Alla ricerca di Dory, in California.