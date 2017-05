Terminator 6: Arnold Schwarzenegger tornerà!

“It is back”, ha detto Schwarzenegger citando la famosa battuta del suo immortale cyborg cinematografico. “Il progetto si sta muovendo. [Cameron] ha delle buone idee su come continuare la saga. Io sarò nel film”. In aprile, la star aveva detto che, nonostante Paramount Pictures avesse deciso di cancellare i sequel di Terminator Genisys, ciò non significava che il franchise fosse morto del tutto.