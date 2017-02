T2 Trainspotting: tutto quello che c'è da sapere sul sequel più atteso dell'anno!

NOTIZIE

Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle. E del loro regista Danny Boyle Salutiamo il film originale e ci avviciniamo all'attesissimo sequel esplorando segreti e curiosità dal set che potete leggere sotto gli scatti che seguono! Renton, Spud, Sick Boy e Begbie sono tornati finalmente sugli schermi italiani con T2 Trainspotting , sequel che arriva ventuno anni dopo il cult che ha lanciato le carriere dei quattro protagonisti.



- Quando il primo film è arrivato nelle sale Ewan McGregor aveva 24 anni (oggi ne ha 45), Robert Carlyle ne aveva 34 (oggi 51), Jonny Lee Miller 23 (oggi 44) e Ewen Bremner 24 (oggi 45). Il regista Danny Boyle ne aveva 39, ne ha compiuti 60 lo scorso ottobre. La foto in alto è stata scattata alla fine di gennaio, in occasione della première mondiale di T2 a Edimburgo.



- Il primo film aveva tante sequenze iconiche. Su tutte quella del bagno pubblico che arriva all'inizio della storia. Una delle scene più belle di questo sequel è ambientata proprio in un bagno all'interno di un club. Non ve la raccontiamo, ma la foto in alto parla chiaro...



- Contrariamente a quanto si pensa, T2 Trainspotting non è un adattamento di Porno, il libro sequel di Trainspotting, scritto ancora da Irvine Welsh. Ci sono però degli spunti di quel romanzo che sono finiti nel film: ad esempio la sequenza in cui Renton e Sick Boy si ritrovano a cantare all'interno di un pub davanti a un'audience apparentemente ostile.



- Il film è stato scritto da John Hodge, già sceneggiatore per Danny Boyle in Trainspotting, Una vita esagerata, The Beach e In Trance.



- L'iconico poster del primo film è stato ricreato all'interno del Graham Norton Show. Il celebre presentatore britannico ha radunato gli attori e ha preso il posto di - L'iconico poster del primo film è stato ricreato all'interno del. Il celebre presentatore britannico ha radunato gli attori e ha preso il posto di Kelly Macdonald nei panni di Diane. Uno scatto esilarante che è entrato a far parte dei momenti migliori nella storia dello show.



- Il poster di T2 Trainspotting ci regala un altro scatto iconico dei protagonisti.



- Il primo Trainspotting, sebbene ambientato ad Edimburgo, era stato girato pochissimo nella capitale scozzese. Boyle aveva allestito il set principale a Glasgow. T2, invece, mostra più esterni di Edimburgo come non li abbiamo visti nel primo film.



- Inizialmente Jonny Lee Miller aveva proposto a Danny Boyle di rasarsi la testa per il ruolo di Sick Boy. Il regista ha però insistito nel presentare il personaggio con i suoi celebri capelli biondo platino.



- In una sequenza i realizzatori omaggiano il genio di David Bowie: Renton ritorna in casa sua, nella sua stanza e riesplora la vecchia collezione di dischi. In quel momento vediamo diversi album del duca bianco. E in sottofondo il silenzio totale.



- Lo scrittore Irvine Welsh riprende il ruolo di Mikey Forrester, spacciatore già visto all'inizio del primo film: era lui che vendeva le supposte di insulina a Renton ed era lui che affidava la partita di droga ai protagonisti nel terzo atto del film.



- Renton insanguinato. Danny Boyle ed Ewan McGregor preparano la sequenza ambientata in un parcheggio in cui Renton incontra Begbie.



- T2 segna la prima collaborazione tra Danny Boyle e Ewan McGregor dopo vent'anni. Regista e attore hanno iniziato insieme con Piccoli omicidi tra amici. Hanno poi lavorato a Trainspotting e al folle Una vita esagerata. Nel 2000 hanno chiuso il loro rapporto quando Boyle ha comunicato all'attore che non avrebbe potuto affidargli il ruolo principale in The Beach (interpretato da Leonardo DiCaprio). Non si sono parlati per anni. Qualche tempo fa hanno messo da parte ogni rancore e si sono riconciliati.



- Ewan McGregor, invece, ne sa qualcosa di sequel: è stato infatti Obi Wan Kenobi in tre episodi della trilogia prequel di Star Wars. Chissà se tornerà a quell'universo negli spinoff futuri.



- Kelly Macdonald ritorna nei panni di Diane, personaggio che ritroviamo in un'unica sequenza di T2 Trainspotting. L'attrice aveva vent'anni quando il primo film è arrivato nelle sale. Ne compie 40 il 23 febbraio.



- Il ruolo di Diane ha lanciato la sua carriera (la stessa cosa è successa a tutti gli altri protagonisti): al cinema la ricordiamo anche in Dama grigia in



- Trainspotting è stato il primo film della sua carriera.



- Anjela Nedyalkova è la new entry del cast. L'attrice bulgara interpreta Veronika, socia in affari di Sick Boy per la quale Renton prova tanta attrazione.

- Robert Carlyle torna nei panni dello psicopatico ultraviolento Begbie. Durante le riprese Carlyle ha deciso di non vivere con la sua famiglia. Questo per scendere in profondità nei meandri della psiche del personaggio. Quando si dice un "attore di metodo"...



- Carlyle è stato lanciato al cinema da Ken Loach che lo ha voluto davanti la sua macchina da presa in capolavori come Riff Raff e La canzone di Carla. Oggi Carlyle si è costruito una carriera in TV: qualche anno fa ha interpretato uno degli spinoff di Stargate, adesso lo vediamo nei panni del cattivo in C'era una volta.



- Robert Carlyle ha debuttato anche come regista con la commedia nera La bottega degli errori (The Legend of Barney Thomson), girato nel 2015 e interpretato anche da Emma Thompson.





- Il primo Trainspotting è uscito nei cinema del Regno Unito il 23 febbraio del 1996. In Italia lo abbiamo visto il 4 ottobre di quello stesso anno.- T2 Trainspotting arriva in Italia il 23 febbraio 2017, esattamente ventuno anni dopo l'uscita del primo film.