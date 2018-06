Sylvester Stallone indagato a Los Angeles per un'accusa di violenza sessuale

NOTIZIE

14.06.2018 - Autore: Marco Triolo



un caso di violenza sessuale in cui è coinvolto , accusato da una donna lo scorso dicembre. Il fatto sarebbe avvenuto negli anni '90 a Santa Monica, il che potrebbe impedire ulteriori indagini perché per le leggi della California il caso è andato in prescrizione. Il procuratore distrettuale di Los Angeles sta vagliando Sylvester Stallone , accusato da una donna lo scorso dicembre. Il fatto sarebbe avvenuto negli anni '90 a Santa Monica, il che potrebbe impedire ulteriori indagini perché per le leggi della California il caso è andato in prescrizione.

Si tratta della seconda accusa di questo tipo sollevata nei confronti di Stallone in seguito allo scandalo Harvey Weinstein . La prima risale addirittura agli anni '80 ed è stata scoperta dal Daily Mail, che ha pubblicato a novembre 2017 un articolo in cui si raccontava di un rapporto a tre forzato tra Stallone, la sua guardia del corpo e una fan minorenne. Quest'ultima avrebbe in seguito parlato con la polizia, ma non sarebbe mai scattata una vera denuncia.

Stallone ha negato con forza entrambe le accuse. A proposito del caso di Santa Monica, un rappresentante legale dell'attore e regista ha dichiarato a The Hollywood Reporter: “Abbiamo già comunicato alla polizia che il mio cliente intende presentare un reclamo contro la donna per falsa denuncia. Il mio cliente nega categoricamente le accuse ed è evidente che la donna ha sporto denuncia per far sì che una testata giornalistica pubblicasse la storia”.

Fonte: The Hollywood Reporter