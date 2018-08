Sylvester Stallone, il nostro trivia quiz per veri fan

È stato Rocky, Rambo, Marion Cobretti. Ha scritto, diretto, prodotto e interpretato film per più di quarant'anni. A 72 anni suonati è ancora una leggenda in America e non solo. Sylvester Stallone è sinonimo di grande cinema hollywoodiano sin da quando lottò per farsi produrre la storia di un pugile di periferia che ottiene la sua grande occasione sul ring. Rocky è un film fortemente autobiografico e lui non accettava di vedere il personaggio interpretato da qualcun altro, ma dovette convincere i produttori a dargli una chance. Lui che di gavetta, a volte anche umiliante, ne aveva fatta già abbastanza.