Svelate alcune lettere private di Michael Jackson: "Stanno tentando di uccidermi"

"Stanno tentando di uccidermi...", "Ho paura per la mia vita", così Michael Jackson scriveva ad un amico di lunga data, poche settimane prima di morire per un sovradosaggio di Propofol sedativo. Adesso Michael Jacobshagen, l'amico del cantante chiamato in causa, ha deciso di rendere pubbliche le 13 lettere che la popstar gli aveva inviato e nelle quali raccontava le paure per un probabile assassinio imminente.



La rivelazione è stata fatta dal potente uomo d'affari durante la trasmissione australiana Sunday Night. L'intervista completa andrà in onda solamente a fine giugno e forse permetterà di capire meglio il punto di vista di Jacobshagen.



Una teoria, quella dell'uccisione di Jackson che è stata in passato sostenuta anche dalla figlia del cantante Paris Jackson. Paris aveva rilasciato pesanti dichiarazioni al magazine Rolling Stone sostenendo che il padre fosse stato assassinato.

Durante l'intervista al Sunday Night, Jacobshagen ha raccontato di essere stato contattato in Germania, dove si trovava in quel momento, dall'amico Michael che gli chiedeva di tornare in America per stare con lui a Los Angeles.



"Mi fanno molta pressione... sono preoccupato per la mia vita", avrebbe scritto Jackson. "Durante quei giorni che ho passato con lui Michael era emotivamente molto provato...", ha continuato Jacobshagen.



Fino a oggi l'unico colpevole accertato della morte di Jackson è stato riconosciuto essere il medico Conrad Murray, che gli avrebbe somministrato la potente dose di anestetico letale in un luogo non consono alla procedura di iniezione, che sarebbe dovuta invece avvenire in ospedale. L'intervista completa a Michael Jacobshagen sarà trasmessa in concomitanza con l'ottavo anniversario della morte della popstar, il prossimo 25 giugno 2017.