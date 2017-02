Svelata la trama ufficiale del nuovo film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis

Sono iniziate le riprese del nuovo film di Paul Thomas Anderson , un progetto ancora senza titolo ufficiale interpretato da Daniel Day-Lewis Lesley Manville (già vista in) e(ha interpretato il thriller).

Si tratta della seconda collaborazione tra Anderson e Day-Lewis dopo Il petroliere , film del 2007 che è valso all'attore il suo secondo Oscar.. Il regista ci porterà dietro le quinte dell'industria fashion dell'epoca, dove conosceremo uno stilista che non accetta compromessi mentre i reali e l'alta società gli commissionano nuovi abiti. Le riprese del film si stanno svolgendo nello Yorkshire.

L'ultimo lavoro cinematografico di Anderson è stato il folle Vizio di forma , commedia noir con. Il regista si è recentemente dedicato ai video musicali, dirigendo videoclip per Radiohead e Joanna Newsom, oltre al documentario, che racconta la collaborazione tra i chitarrista dei Radiohead, Jonny Greenwood, e il compositore Shye Ben Tzur.Daniel Day-Lewis, invece, non interpreta un film dal 2012: il suo ultimo ruolo, infatti, è stato quello dinel biopic diretto da Steven Spielberg . Un film che gli è valso il suo terzo Oscar come migliore attore protagonista.