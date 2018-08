NOTIZIE

Sarà presentato in anteprima a Venezia il remake del classico di Dario Argento

Suspiria, nuovo trailer per l'horror di Luca Guadagnino

23.08.2018 - Autore: Marco Triolo







Nuovo trailer per Suspiria di Luca Guadagnino , che stavolta mostra molto di più il suo lato di horror puro. Ecco il filmato.

Il remake di Suspiria arriverà in Italia da Videa, mentre Amazon Studios lo distribuirà in USA dal 2 novembre. Il film sarà inoltre proiettato in concorso alla Mostra di Venezia il primo settembre.

Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloe Grace Moretz, Lutz Ebersdorf e la star dell'Jessica Harper, formano il cast del remake. La sceneggiatura è di David Kajganich, che ha già lavorato con Guadagnino in A Bigger Splash e ha sviluppato la serie Amazon The Terror. Thom Yorke, frontman dei Radiohead, ha scritto la colonna sonora. e la star dell' originale di Dario Argento , formano il cast del remake. La sceneggiatura è di, che ha già lavorato con Guadagnino ine ha sviluppato la serie Amazon. Thom Yorke, frontman dei Radiohead, ha scritto la colonna sonora.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Germania anni ‘70, una ballerina americana si iscrive alla Tanz Akademie per seguire i suoi prestigiosi corsi di danza ma quando inizieranno a scomparire alcune ragazze scoprirà che l’istituto, fondato dalla potente e malvagia strega, la Mater Suspiriorum, è una copertura per lo studio delle scienze occulte. Grande attesa anche per la colonna sonora affidata al genio musicale di Thom Yorke, leader dei Radiohead.