Susan Sarandon produrrà Soufra, docufilm sui campi profughi

NOTIZIE

07.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Susan Sarandon è stata coinvolta nel ruolo di produttrice in 'Soufra' il documentario sui campi di rifugiati prodotto da Rebelhouse Group e Pilgrim Media Group.

Il titolo è un'espressione araba che significa 'festa'. Il film racconterà la storia vera di Mariam Shaar una donna che nonostante le limitazioni di vivere in un campo di rifugiati è stata in grado di lanciare un'attività di catering alimentare in Libano.

Burj El Barajneh, un campo di rifugiati a sud di Beirut, in Libano dove le condizioni di vita sono particolarmente dure e le donne lavorano prevalentemente come donne delle pulizie o nelle fattorie. Shaar ha messo insieme un team di siriani, iracheni, palestinesi e donne libanesi - tutti residenti nel campo - per formare una compagnia di catering che si è velocemente allargata a tutto il Libano. La missione della donna è continuare ad operare nel settore per costruire un centro per bambini nel campo di Burj El Barajneh.



VIDEO: 5 FILM PER INNAMORARSI DI SUSAN SARANDON Shaar ha vissuto la sua vita all'interno del, un campo di rifugiati a sud di Beirut, in Libano dove le condizioni di vita sono particolarmente dure e le donne lavorano prevalentemente come donne delle pulizie o nelle fattorie. Shaar ha messo insieme un team di siriani, iracheni, palestinesi e donne libanesi - tutti residenti nel campo - per formare una compagnia di catering che si è velocemente allargata a tutto il Libano. La missione della donna è continuare ad operare nel settore per costruire un centro per bambini nel campo di

Soufra è diretto dal partner Rebelhouse Thomas Morgan e prodotto da Kathleen Glynn (“Bowling for Columbine:), Rebelhouse Group e Pilgrim Media Group, con Thomas Morgan, Trevor Hall e Craig Piligian.

Piligian ha detto: “Da quando abbiamo saputo della storia di Mariam Shaar e di Soufra, abbiamo voluto essere parte del progetto. Questa donna straordinaria ha creato un'impresa in delle circostanze che sono inimmaginabili per molte persone.".



Susan Sarandon è nota per la sua attività politica di pacifista e ambientalista e per l'orientamento liberal delle sue idee.