Super Vacanze di Natale, Trentatré cinepanettoni in un unico trailer

Era il 1983 quando Carlo Vanzina ed Enrico Vanzina ci - e si - regalarono il primo Vacanze di Natale , il capostipite di, il Cinepanettone per antonomasia, per quanto ante-litteram. In quei 35 anni le star della comicità e della televisione italiana si sono succedute sul grande schermo - che fosse a Cortina, sul Nilo o Oltreoceano - e oggi tornano in un unico film,, che si annuncia con questonel quale potrete iniziare a scoprire i tanti volti noti dei protagonisti:

Unsi definisce, oltre che "originale", aggettivo che nemmeno il più incallito dei fan avrebbe speso per un progetto come questo, basato su una formula che proprio della ripetizione di sé stessa ha fatto la propria fortuna. Arrivando, comunque, a incassare circanella sua storia, grazie anche alla partecipazione di oltre 200 attori tra protagonisti classici ( Christian de Sica Massimo Boldi su tutti) e personaggi secondari, che si ritroveranno - in buona parte - nel(Leslie Nielsen, Luke Perry, Danny De Vito, Cindy Crawford, Bo Derek, Carmen Electra, Alena Seredova, Victoria Silverstedt, Megan Gale, Ronn Moss),e partecipazioni di(tra cui Diego Armando Maradona, Massimo Giletti, Aldo Biscardi, Alba Parietti, Maurizio Mosca, Moira Orfei, Mara Venier, Emilio Fede, Alberto Sordi, Raffella Carrà, Vittorio Sgarbi, Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Ricky Memphis, Paolo Rossi) hanno popolato i set, costruiti in circa: dalla storica Cortina d’Ampezzo alla Milano degli Yuppies, da New York a Beverly Hills, da Miami al Sud Africa, dall’Egitto all’India, passando per Londra, Amsterdam, Rio De Janeiro, Santo Domingo, Saint Moritz, Aspen e Gstaad.Una vera e propria carrellata che promette di raccontarci. E che, per meglio riuscirvi, sarà accompagnata dal, nel quale si ripercorre la storia dei film di Natale Filmauro, arricchito di foto di scena, locandine, immagini di backstage, testimonianze inedite