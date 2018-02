NOTIZIE

Super Mario, in arrivo un film d'animazione dai produttori di Cattivissimo Me

01.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Super Mario sta per tornare al cinema a 25 anni dal film Chris Meledandri, capo di Illumination, e Shigeru Miyamoto, creatore di Mario. sta per tornare al cinema a 25 anni dal film Super Mario Bros. , ma stavolta in versione animata e dai produttori di Cattivissimo Me . Illumination Entertainment e Nintendo hanno infatti raggiunto un accordo per un film d'animazione che sarà prodotto da, capo di Illumination, e, creatore di Mario.

La notizia è stata confermata da Nintendo of America con un Tweet ufficiale, e per ora si sa solo che il film verrà realizzato presso lo studio Mac Guff della Illumination, a Parigi. Erano mesi che si parlava di questo accordo tra Illumination e Nintendo, sin da quando il Wall Street Journal ne aveva riferito a novembre 2017.

Il franchise di Super Mario Bros. ha venduto circa 330 milioni di copie negli anni. Gli idraulici Mario e Luigi sono tra i personaggi dei videogame più conosciuti e amati in tutto il mondo e, non a caso, quello dedicato a loro fu il primo film ispirato a un videogioco mai realizzato. Interpretato da Bob Hoskins e John Leguizamo nei panni di Mario e Luigi, e con Dennis Hopper in quelli del cattivo King Koopa, Super Mario Bros. fu un flop al botteghino. Ma un film d'animazione sembra una scommessa più sicura e, oltretutto, il pubblico di oggi è più abituato ai film tratti dai videogame ed è più nostalgico di 25 anni fa.

Ci vorranno anni prima di vedere questo film, comunque. La notizia è appena stata data e solo ora Illumination inizierà a muoversi per realizzarlo.

Fonte: Variety