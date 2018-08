Sulla mia pelle porta a Venezia il calvario di Stefano Cucchi: “Una storia che doveva essere raccontata”

NOTIZIE

gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. A parlare è Alessio Cremonini, regista di Sulla mia pelle, film Netflix che racconta. Interpretato attraverso un'intensa trasformazione fisica da Alessandro Borghi

Il film d'apertura di Orizzonti si prende in carico di ricostruire in maniera rigorosa uno degli episodi più drammatici della cronaca italiana recente, le violenze subite da Cucchi nella notte del suo arresto per detenzione e sospetto spaccio di sostanze stupefacenti, e la sua successiva morte per quelle percosse. “Le vittime non esistono più e per questo non possono rispondere”, spiega il regista, paragonandosi a un “archeologo che deve capire lo stato d'animo di una persona attraverso un verbale, che è freddo, per far diventare la carta carne”.

Accanto a Borghi troviamo Jasmine Trinca nei panni di Ilaria Cucchi e Max Tortora in quelli del padre di Stefano. Tutti lavorano di sottrazione, in linea con un film che cerca un tono assolutamente obbiettivo e quasi documentaristico. “Ho capito che era un'occasione inestimabile per usare il cinema per raccontare una storia che davvero doveva essere raccontata”, interviene Borghi. “La sceneggiatura [di Cremonini e Lisa Nur Sultan] non strumentalizzava, era corretta, seria. La squadra era interessante e con Alessio è nato qualcosa di davvero bello”.

“I film servono per dare al pubblico gli strumenti per crearsi un proprio pensiero su una storia”, conclude Borghi. “Fare un film più cattivo sarebbe servito a poco. Abbiamo trovato il modo per raccontare una storia vera, rigorosa e precisa senza rischiare di vedercelo in salone in tre”.

Sulla mia pelle uscirà contemporaneamente in sala (da Lucky Red) e su Netflix il 12 settembre.