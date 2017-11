Suicide Squad 2 potrebbe introdurre il Black Adam di The Rock

Alcuni “insider” della Warner hanno rivelato al sito The Wrap che l'idea per il sequel di Suicide Squad è che i protagonisti vengano incaricati di rintracciare un'arma di distruzione di massa, e che quell'arma sarebbe proprio Black Adam. Nei fumetti, Black Adam è un antico predecessore egizio di Shazam, imprigionato in una dimensione parallela e giunto ai giorni nostri. Ultimamente è stato rappresentato come un corrotto anti-eroe e c'è da scommettere che i film utilizzeranno questa versione, dato che hanno a disposizione un attore carismatico come The Rock (che, all'epoca della sua carriera nel wrestling, aveva proprio il ruolo del cattivo).