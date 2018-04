Storia di un fantasma, una Clip esclusiva svela il film con Casey Affleck e Rooney Mara

Una giovane coppia, dopo essersi divisa a causa di una perdita, riscopre un legame di infinito sentimento: questa in sintesi l'intenso dramma sull'amore eterno diretto da David Lowery (Senza santi in paradiso, Il drago invisibile), regista interessante che scopriamo in un aspetto inedito nella clip esclusiva che anticipa l'arrivo di Storia di un Fantasma (A Ghost Story) - in DVD e Blu-ray TM dal 18 aprile con Universal Pictures Home Entertainment Italia - e che vi presentiamo di seguito:

In questoè lo stesso Daniel Hart dei Dark Rooms a spiegare come sono nate le musiche del film (e i propri segreti), elemento fondante dello stesso, che vive quasi completamente dell'atmosfera creata dalle presenze intangibili e i "paesaggi musicali atmosferici" - come li definisce lo stesso musicista inserendoli in una struttura melodica eterea, tipica della cinematografia del cineasta.Che con questo film realizza un’indimenticabile riflessione sull’amore e il passare del tempo che rimarrà impressa anche dopo i titoli di coda. Protagonisti sono Casey Affleck (Manchester by the sea) e Rooney Mara (Maria Maddalena), perfetti per un film a metà tra Terence Malick e la fiaba giapponese che potrete approfondire con le scene tagliate e il commento del regista David Lowery all’interno dei contenuti speciali.Di seguito ladel film e leStoria di un Fantasma e l’Inevitabile Passare del TempoScene TagliateStoria di un CompositoreCommento Audio con il Regista David Lowery e la CrewGenere: DrammaticoDischi: 1Durata: 1 ora e 32 minuti ca.Video: 1080i/p High-Definition 1.33:1Audio: Inglese DTS-HD Master Audio 5.1; Italiano, Francese, Tedesco - DTS Digital Surround 5.1Sottotitoli: Italiano*, Inglese* N/U, Francese*, Tedesco*, Arabo, Danese, Olandese, Finlandese, Hindi, Islandese, Norvegese, SvedeseGenere: DrammaticoDischi: 1Durata: 1 ora e 32 minuti ca.Audio: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco – Dolby Digital 5.1Sottotitoli: Italiano*, Inglese per non udenti Francese, Tedesco, Arabo, Danese, Olandese, Finlandese, Hindi, Islandese, Norvegese, Svedese, Turco