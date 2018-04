Steven Spielberg prepara l'adattamento del fumetto DC Blackhawk

NOTIZIE

Blackhawk sarà prodotto da Warner Bros. e Amblin Entertainment, la compagnia di Spielberg. È la stessa squadra che ha prodotto Ready Player One , il più grosso successo di Spielberg degli ultimi dieci anni. Spielberg dovrebbe produrre, ma forse potrebbe anche dirigere il film.

David Koepp, collaboratore di lunga data di Spielberg, per cui ha scritto Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Koepp ha anche firmato la sceneggiatura del quinto Indiana Jones.



La serie a fumetti classica, creata da Chuck Cuidera con l'aiuto di Bob Powell e del leggendario cartoonist Will Eisner, era incentrata su un gruppo di piloti facenti parte dello squadrone dei Blackhawks, un reparto scelto che combatteva le forze dell'Asse nella Seconda Guerra Mondiale. Materiale perfetto per Spielberg, la cui saga di Indy era ambientata proprio in questo periodo storico.

