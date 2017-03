Steven Spielberg e J.J. Abrams insieme per raccontare il dramma dei rifugiati siriani

Divisi tra il progetto di The Post e la lavorazione di Ready Player One il primo e l'adattamento di The Nix il ritorno a Cloverfield il secondocontinuano a trovare il tempo di impegnarsi in, sempre più interessanti. Come quella della, in fuga dalla Siria, raccontata nel libroSecondo il magazine The Wrap, i due avrebberoche li coinvolgerà insieme nella realizzazione del film ispirato alla, che a 19 anni lasciò la propria terra dilaniata dalla guerra per fuggire in Egitto e in Europa in cerca di una vita migliore.che la portò a dover sopravvivere per giorni su una imbarcazione approssimativa insieme ai due bambini a lei affidati e a tutti gli altri suoi compagni di traversata.I diritti del libro pubblicato lo scorso gennaio 2016 da- portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - sono stati acquistati da Paramount Pictures e Amblin Partners, che, per il film.Che ci si aspetta dovrebbe rispettare quanto descritto nella sinossi ufficiale dall'editore: