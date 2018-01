Stefano Accorsi, il quiz per veri fan

NOTIZIE

Esce nelle sale Made in Italy, il nuovo film di Ligabue. Ecco 15 domande per scoprire se siete dei fan di Stefano Accorsi

26.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Esce domani il nuovo film di Luciano Ligabue, Made in Italy , che lo vede collaborare ancora una volta con Stefano Accorsi , star del suo esordio alla regia Radiofreccia. Sono passati vent'anni da quel film e Ligabue, star della musica italiana, è giunto al suo terzo film da regista.

Ma è su Stefano Accorsi che ci vogliamo concentrare questa settimana, con il nostro consueto quiz. Ecco allora quindici domande per scoprire se siete davvero fan dell'attore italiano come pensate. Siete pronti? Via!





Ecco la sinossi ufficiale di Made in Italy:

Riko ha 50 anni, è nato e cresciuto in una cittadina emiliana: è operaio nel salumificio dove lavorava suo padre, e ha sposato, molto giovane, Sara, una parrucchiera. È un uomo onesto, vive di un lavoro che non ha scelto, nella casa di famiglia che riesce a mantenere a stento, ma anche se fa una vita preimpostata, seguendo i dettami della società, può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. Suo figlio è il primo della famiglia ad andare all'università. È però anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze. Quando perde le poche certezze con cui era riuscito a tirare avanti, la bolla in cui vive si rompe e Riko capisce che deve prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell'altro. E non darla vinta al tempo che corre.