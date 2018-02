Star Wars, una nuova saga dagli autori di Game of Thrones

, i padri della serie Game of Thrones , sono appena stati messi sotto contratto dalla Disney. Lo studio ha ingaggiato i creatori del Trono di spade per scrivere una nuova serie di film della saga di Star Wars

I nuovi film saranno realizzati all'esterno dalla saga originale incentrata sugli Skywalker che chiuderà i battenti nel 2019 con Episodio IX . E saranno altrettanto indipendenti dalla nuova trilogia che lo studio ha affidato a Rian Johnson qualche mese fa . La Disney, tuttavia, non ha ancora menzionato finestre temporali in cui vedremo al cinema i nuovi progetti creati da Benioff e Weiss.

"David e Dan sono due tra i migliori sceneggiatori sulla piazza - ha detto Kathleeen Kennedy, presidente della Lucasfilm - Il loro controllo di personaggi complessi, profondità della storia e ricchezza all'interno di una mitologia ci farà scoprire nuovi territori e spingerà in avanti l'universo di Star Wars in un modo veramente emozionante".



".Benioff e Weiss concluderanno il loro lavoro su Il trono di spade nel 2019, quando l'HBO manderà in onda l'ultimo episodio della serie fantasy . La scorsa estate il duo creativo ha anche rivelato di essere al lavoro su un nuovo show per HBO, una serie intitolata Confederate incentrata su una dimensione alternativa in cui la guerra civile americana si è conclusa con la vittoria dei sudisti e la schiavitù è stata definitivamente legalizzata. Il progetto ha una premessa così "scottante" che HBO non ha ancora rivelato dettagli sulla produzione né sulla messa in onda.Fonte: Variety