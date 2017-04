Star Wars: un “grosso annuncio” in arrivo sul 40° anniversario

NOTIZIE

11.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Star Wars Celebration, che vedrà quasi sicuramente il debutto del primo trailer di Questa settimana si terrà a Orlando, Florida, la, che vedrà quasi sicuramente il debutto del primo trailer di Star Wars: Gli ultimi Jedi . Ma le news sulla saga già cominciano a piovere. In particolare, il programma Good Morning America (su ABC, di proprietà Disney) ha annunciato via Twitter che “Luke Sywalker e Rey”, ovvero Mark Hamill Daisy Ridley , saranno ospiti del programma per un annuncio speciale legato al 40° anniversario del primo film.

“Su GMA, Star Wars celebrerà il suo 40° anniversario e abbiamo in serbo un annuncio che non vorrete perdere – si legge nel tweet – Perché, quando lo sentirete, vorrete essere parte di questa forza”.

Alcuni fan si aspettano una prima occhiata al trailer de Gli ultimi Jedi, ma l'annuncio sembra esplicitamente incentrato sul quarantennale e non sul nuovo episodio della saga. Di cosa potrebbe trattarsi, dunque? Beh, la speranza è che finalmente Disney e Fox abbiano raggiunto un accordo per distribuire un cofanetto Blu-Ray con le versioni originali dei tre film classici, di cui già si parla da tempo. Sarebbe il modo perfetto per festeggiare i quarant'anni della saga di Star Wars. Vista l'attesa spasmodica per questa eventualità e il tono sicuro con cui ABC ci sta dicendo di avere per le mani una discreta bomba, forse si tratta proprio di questo. Incrociamo le dita e attendiamo.