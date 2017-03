Star Wars: nuovi dettagli sul film di Han Solo e il futuro della saga dopo Episodio IX

Nel corso di una conferenza a Santa Monica, Scale: The Future of Tech and Entertainment, il CEO della Disneyha parlato dele rivelato nuovi dettagli sul film di Han Solo

“Stiamo iniziando a discutere su cosa potrebbe succedere dopo Episodio IX . Su come potrebbe essere”, aggiungendo che Star Wars: Gli ultimi Jedi non sarà modificato in seguito alla prematura scomparsa di Carrie Fisher . Naturalmente, in inglese c'è un'ambiguità che farà discutere i fan almeno fino a che non arriveranno annunci ufficiali: perché quando Iger dice “Star Wars stories” potrebbe intendere “storie” in senso generico, oppure potrebbe aver appena rivelato che, dopo la fine della nuova trilogia, la saga di Star Wars continuerà solo in modalità “A Star Wars Story”, come con Rogue One