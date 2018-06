Star Wars, lo spin-off su Obi-Wan Kenobi potrebbe andare direttamente in streaming

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia della sospensione degli spin-off di Star Wars in seguito al flop di Solo: A Star Wars Story . Notizia poi prontamente, ma non tanto efficacemente, smentita da Lucasfilm.

Ora però emergono altri problemi per uno di questi progetti in particolare, ovvero il film dedicato a Obi-Wan Kenobi che Ewan McGregor dovrebbe interpretare. A quanto pare, il regista Stephen Daldry ha lasciato il film. La notizia è riportata dal sito The Playlist e va presa, ovviamente, con le pinze.

C'è dell'altro, però. Sembra che la fuoriuscita di Daldry sia da collegarsi a una decisione presa da Disney/Lucasfilm di produrre il film su Kenobi direttamente per la nuova piattaforma streaming che distribuirà anche la serie TV di Star Wars prodotta da Jon Favreau . Il canale dovrebbe fare concorrenza a Netflix e includere tutte le proprietà Disney, ed effettivamente promettere il film su Kenobi potrebbe essere una buona strategia per richiamare iscritti.

Nel frattempo, gira anche voce che Ewan McGregor potrebbe riprendere il ruolo di Obi-Wan molto prima del suo spin-off, in Star Wars: Episodio IX . Il terzo capitolo della nuova trilogia sarà diretto dae dovrebbe includere anchein versione “fantasma” di Luke Skywalker. Questa notizia è riportata dal tabloid The Sun, quindi, ancora una volta, usiamo le dovute pinze. Ma l'apparizione di Yoda ne Gli ultimi Jedi fa pensare che questa voce potrebbe anche essere vera e che, per chiudere in bellezza la nuova trilogia, Abrams potrebbe regalarci un cameo del terzo Jedi più amato di sempre.