Star Wars: lo spin-off su Han Solo si girerà sulle Dolomiti

14.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Ci pensa il sito Guerrestellari.net a diffondere una notizia molto interessante: Han Solo: A Star Wars Story potrebbe girarsi in parte alle Tre Cime di Lavaredo sulle Dolomiti. I tre picchi sono tra le maggiori attrazioni delle dolomiti e tra i siti prediletti degli alpinisti. Sono situati tra le province di Belluno e Bolzano, nel complesso delle Dolomiti di Sesto.

La loro bellezza non è sfuggita neppure agli scout della Disney, che avrebbero scelto la location per girarvi parte dello spin-off su Han Solo, diretto da Phil Lord e Christopher Miller. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma già da un po' si parla di una possibile destinazione italiana delle riprese del film, oltre a quella spagnola a Fuerteventura. Preparate dunque i rampini, picozze, un abbondante picnic e programmate la vostra gita sulle Dolomiti. Si tratta di posti bellissimi, ma la chance di veder girare un film di Star Wars dà una motivazione extra per visitarli. Specialmente per chi vive nel nord Italia.