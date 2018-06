Star Wars, bloccati gli spin-off dopo l'insuccesso di Solo

Il film di Ron Howard, uscito dopo una produzione travagliata, è costato circa 250 milioni di dollari e, in quattro settimane di programmazione, ne ha incassati 192,8 in patria e 339,5 nel mondo. Risultati che, per qualunque altro film, sarebbero considerati ottimi, ma che per un capitolo di Star Wars sono troppo magri. Per fare un paragone, Rogue One aveva incassato 155 milioni nel weekend di apertura e 424 nelle prime quattro settimane, ma solamente in patria.