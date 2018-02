Star Wars: arriva il primo spot dello spin-off su Han Solo

La LucasFilm svela le prime immagini di Solo: A Star Wars Story in un breve spot mandato in onda durante il Super Bowl. Il nuovo spin-off della saga di Guerre stellari, il secondo che arriva al cinema dopo l'ottimo Rogue One , è undiretto da Ron Howard (subentrato dopo il licenziamento di). Unainterpretata dache raccoglie l'eredità di Harrison Ford nei panni di Han Solo.