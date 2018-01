Stallone  ricrea Rocky IV: il figlio di Apollo contro il figlio di Ivan Drago in Creed 2

NOTIZIE

L'attore tornerà nei panni di Rocky per l'ottava volta nel film in arrivo sugli schermi entro la fine del 2018

16.01.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)





Il figlio di Apollo Creed sul ring contro il figlio di Ivan Drago. Questo è lo scontro che Sylvester Stallone ha ideato per Creed II , secondo spin-off di Rocky atteso nei cinema entro la fine di quest'anno.

Florian "Big Nasty" Munteanu a interpretare il figlio di Ivan Drago nel film. Lo vedremo scontrarsi con Adonis Creed, personaggio interpretato da







Guarda anche: Rocky IV, i protagonisti ieri e oggi

E' stato lo stesso Stallone - co-sceneggiatore del film - ad annunciare la notizia via Instagram, congratulandosi con l'attore ingaggiato dalla produzione: sarà infatti il ventisettenne pugile rumenoa interpretare il figlio di Ivan Drago nel film. Lo vedremo scontrarsi con Adonis Creed, personaggio interpretato da Michael B. Jordan . Assisteremo a una specie di "revenge movie", dove il figlio di Apollo dovrà mettere KO il figlio dell'uomo che gli ha ucciso il padre.

Creed II sarà diretto da Steven Caple Jr. subentrato a Stallone quando il settantunenne attore ha deciso di non stare dietro la macchina da presa per dedicarsi invece a sceneggiatura e interpretazione. Sarà l'ottava volta in cui lo vedremo nei panni di Rocky Balboa, nonostante il personaggio si sia ammalato di cancro nell'ultimo film (una prova per la quale il buon vecchio Sly è stato giustamente candidato all'Oscar).



Il Padrino - Parte II con tanto di flashback sul passato di Apollo Creed e un parallelo con il figlio nel presente. Sebbene questi ultimi dettagli non siano ancora stati confermati, sarà davvero curioso capire cosa si inventerà Sly Stallone sul rapporto USA - Russia in un momento in cui le due potenze stanno nuovamente attraversando una forte tensione. Il film del 1985, sebbene fantapolitico e americano fino al ridicolo, è diventato un cult mainstream.

Stallone ha anche confermato che ritroveremo Dolph Lundgren nel film nei panni di Ivan Drago. A quanto pare il film rispecchierà tanto Rocky IV quanto la struttura decon tanto di flashback sul passato di Apollo Creed e un parallelo con il figlio nel presente. Sebbene questi ultimi dettagli non siano ancora stati confermati, sarà davvero curioso capire cosa si inventerà Sly Stallone sul rapporto USA - Russia in un momento in cui le due potenze stanno nuovamente attraversando una forte tensione. Il film del 1985, sebbene fantapolitico e americano fino al ridicolo, è diventato un cult mainstream.

Le riprese di Creed II inizieranno a Philadelphia a marzo. Il film arriverà nei cinema a partire dal 21 novembre 2018.