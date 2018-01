Sono tornato, Benito Mussolini rivive in pieno centro a Roma nella clip esclusiva dal film

NOTIZIE

17.01.2018 - Autore: La redazione



Luca Miniero.



Ecco la clip:







Guarda il trailer: Sono tornato, Mussolini resuscita nel film di Luca Miniero



Il film, in arrivo nelle sale, l'1 febbraio, è il remake italiano del successo tedesco Frank Matano, Stefania Rocca, Gioele Dix, Eleonora Belcamino, Ariella Reggio, Massimo De Lorenzo e Giancarlo Ratti. Benito Mussolini è vivo e vegeto. E si aggira per le strade di Roma. Sono di grande impatto le immagini della clip che vi presentiamo in esclusiva da Sono tornato , la nuova commedia diretta da Massimo Popolizio interpreta Mussolini e lo vediamo ai giorni nostri, in mezzo alla folla della capitale, tra attori veri e vera gente di strada che rimane colpita dal ritrovarsi il duce a pochi passi dal colosseo.Il film, in arrivo nelle sale, l'1 febbraio, è il remake italiano del successo tedesco Lui è tornato (l'originale incentrato su Hitler che faceva ritorno a Berlino nel ventunesimo secolo) Nel cast di Sono tornato vedremo anche

A seguire la sinossi ufficiale:

“Eravate un popolo di analfabeti, dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti”. Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini è di nuovo tra noi. La guerra è finita, la sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato. All’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi. Credendolo un comico, Canaletti decide di renderlo protagonista di un documentario che finalmente lo consacrerà al mondo del cinema. I due iniziano così una surreale convivenza, che tra viaggi per l’Italia, ospitate tv e curiosi momenti di confronto con gli italiani di oggi, porta il Duce a farsi conoscere e riconoscere sempre di più, al punto tale da diventare il protagonista di un show in tv e di mettersi in testa di poter riconquistare il paese… Una commedia politicamente scorretta che pone un’inquietante domanda: e se lui tornasse davvero?



Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, il film uscirà nelle sale l’1 febbraio 2018, distribuito da Vision Distribution.