Soldado, Denis Villeneuve loda il regista Stefano Sollima e il sequel di Sicario

Interpellato da IndieWire, Villeneuve ha dichiarato: “Avendo visto il film, sono orgoglioso di dire che Stefano ha realizzato un seguito impressionante, potente, magistrale. È davvero un film grandioso!”. Il regista ha anche detto ai produttori che il sequel è “una bomba. Sollima ha realizzato un seguito magistrale. Mi ha spazzato via!”.

Insomma, una reazione davvero molto positiva e un ottimo biglietto da visita per Sollima in America. Se il film ora andrà bene al botteghino, al regista di Romanzo criminale – La serie, ACAB e Gomorra – La serie potrebbe aprirsi una porta verso una carriera oltreoceano. E chissà che Sollima non possa anche tornare dietro la macchina da presa per il terzo capitolo di Sicario, che lo sceneggiatore Taylor Sheridan ha già progettato.