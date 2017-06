Sofia Boutella da La Mummia a Fahrenheit 451

NOTIZIE

La storia di Fahrenheit 451 è ambientata in un futuro in cui i pompieri non spengono gli incendi, bensì li appiccano. I pompieri sono infatti incaricati di bruciare i libri, per permettere alla televisione di soggiogare le menti dei cittadini. Ma esiste un movimento rivoluzionario composto da persone che salvano e nascondono i libri. Montag, un pompiere apparentemente devoto alla causa, lo scopre quando incontra una vicina di casa, Clarisse, che gli cambia completamente la prospettiva sulla realtà. Quando Mildred, la moglie di Montag, tenta il suicidio, e Clarisse sparisce improvvisamente, Montag inizia a nascondere i libri in casa propria. Ma viene scoperto e costretto a fuggire per sopravvivere.

Il ruolo della Boutella sarà proprio quello della rivoluzionaria Clarisse, che insegna a Montag a leggere i libri invece di bruciarli e gli racconta di un passato molto diverso dal presente che stanno vivendo.

Ramin Bahrani e scritto da Amir Naderi, la coppia di autori di Michael B. Jordan farà anche da produttore esecutivo al progetto, che sarà diretto dae scritto da, la coppia di autori di 99 Homes (film interpretato da Michael Shannon).

Fonte: Variety