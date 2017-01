Sleepless – Il giustiziere: clip esclusiva dall'action con Jamie Foxx

NOTIZIE

In uscita il 2 febbraio, Sleepless è il remake del film francese Notte bianca e vede Foxx nel ruolo di un poliziotto sotto copertura alla ricerca del figlio rapito

24.01.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Diretto dal regista svizzero Baran bo Odar, Sleepless è il remake del thriller francese Notte bianca di Frédéric Jardin. Al centro le vicende di un tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, Vincent Downs, che si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l'ira di due boss criminali. Uno di questi, Stan Rubino, fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent, promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent inizierà così una corsa contro il tempo per salvarlo.

Accanto a Foxx vedremo Michelle Monaghan (Mission: Impossible III, Kiss Kiss Bang Bang), Dermot Mulroney (I segreti di Osage County, Shameless), Gabrielle Union (The Birth of a Nation), David Harbour (Suicide Squad, Black Mass: l’ultimo gangster, Stranger Things) e Scoot McNairy (12 anni schiavo, Batman v Superman: Dawn of Justice). La sceneggiatura è di Andrea Berloff (Straight Outta Compton, Blood Father).