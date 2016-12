Silence: il trailer internazionale svela due minuti inediti dal nuovo film di Scorsese

Sono potenti le immagini inedite di Silence che possiamo adesso vedere nel trailer giapponese dell'attesissimo nuovo film di Martin Scorsese . Crocifissioni in mare, torture a coloro che si sono convertiti al cristianesimo e al centro di tutto una missione di salvataggio realizzata da due padri gesuiti che dal Portogallo viaggiano verso il Giappone.

Due minuti e mezzo che vi presentiamo nel filmato che segue:





Silence è un progetto che Scorsese ha inseguito per più di vent'anni. Il film è tratto dal romanzo omonimo di, edito in Italia da Corbaccio con il titolo. Sullo schermo seguiremo due gesuiti ( Andrew Garfield Adam Driver ) in viaggio nel Giappone del diciassettesimo secolo alla ricerca di uno dei loro mentori,(interpretato da Liam Neeson ), un uomo che a quanto pare ha perso la fede e rinnegato Dio pubblicamente.