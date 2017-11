Sherlock Gnomes, il trailer della nuova avventura di Gnomeo & Giulietta

Nonostante tanti approfittino della sua presenza come doppiatore nella versione originale dellodi John Stevenson atteso per l'inizio dell'anno prossimo, non ci sarà Johnny Depp nella versione italiana del film che segue l'avventura di Gnomeo & Giulietta di Kelly Asbury , visto nel 2011. Come non ci saranno James McAvoy ed Emily Blunt (di nuovo nei ruoli di allora), o i loro compagni, nell'avventura che mescola alla tragedia di William Shakespeare del precedente… Come si inizia a intuire dalche vi proponiamo di seguito:Un importante cast vocale che oltre allo Sherlock Gnomes 'Protettore degli gnomi da giardino' di Johnny Depp , appunto, e ai vari Gnome Watson ( Chiwetel Ejiofor ), Lord Redbrick ( Michael Caine ) e Lady Bluebury ( Maggie Smith ) vedrà tornare una serie di voci note, come quelle dei vari Stefano Brusa e Chiara Gioncardi (Gnomeo e Giulietta), Paola Fulciniti (Nanette), Luigi Morville (Benny), Fabrizio Vidale (Paride), Paila Pavese (Lady Montecchi) e Goffredo Matassi (Lord Capuleti)… In attesa di sapere a chi toccherà la responsabilità di 'interpretare' la Irene di, stella tra le stelle, come fu in passato per il Daino di