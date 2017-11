Shazam, scelto l'attore che interpreterà il giovane Billy Batson nel film DC

NOTIZIE

Le cose si stanno muovendo molto in fretta per, prossimo film Warner Bros. che porterà finalmente al cinema uno degli eroi più amati e longevi dell'universo DC Comics. Dopo aver scelto Zachary Levi per interpretare il supereroe protagonista, ora Warner ha selezionato l'attore che interpreterà Billy Batson, alter ego ragazzino di Shazam. Si tratta di, star della serie Disney Channel Andi Mack (nella foto, è il secondo da sinistra).

Grace Fulton (Annabelle 2) nel ruolo di un'amica di Billy e Shazam! sarà diretto da David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle 2: Creation) e prodotto da New Line Cinema. Il cast dovrebbe anche includere(Annabelle 2) nel ruolo di un'amica di Billy e Mark Strong nel ruolo del cattivo Doctor Sivana (Strong già aveva interpretato un altro famoso cattivo DC, Sinestro, in Lanterna Verde ).

Bill Parker e C. C. Beck nel 1939, e originariamente pubblicato da Fawcett Comics, Shazam si chiamava in origine Captain Marvel, ma ha poi cambiato nome perché, durante una lunga pausa nella pubblicazione dopo che DC aveva fatto causa a Fawcett, la Marvel registrò il nome per un suo personaggio (da cui presto trarrà Creato danel 1939, e originariamente pubblicato da Fawcett Comics, Shazam si chiamava in origine Captain Marvel, ma ha poi cambiato nome perché, durante una lunga pausa nella pubblicazione dopo che DC aveva fatto causa a Fawcett, la Marvel registrò il nome per un suo personaggio (da cui presto trarrà un film ). DC acquistò in seguito i diritti di Shazam dopo aver fatto fallire la Fawcett e iniziò a pubblicarne le nuove avventure. Un caso davvero bizzarro di rivalità industriale.

Nei fumetti originali, il teenager Billy Batson ottiene da un mago il potere di trasformarsi in un supereroe adulto. Gli basta pronunciare la formula “S.H.A.Z.A.M.” (che sta per la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio) per trasformarsi nel suo potente alter ego e combattere il crimine.

Shazam! sarà incluso, teoricamente, nel neonato DC Extended Universe, ma non sarà molto legato alle vicende di Justice League e affini. Dwayne Johnson avrebbe dovuto interpretare il cattivo Black Adam, ma a quanto pare è stato escluso dal film e verrà messo al centro di un film solista.

Fonte: Variety