Shazam, prima immagine ufficiale di Zachary Levi nel ruolo del supereroe DC

Il film, diretto dal regista di Lights Out, arriverà in USA il 5 aprile 2019

22.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Warner Bros. ha scelto una via abbastanza inaspettata per rivelare la prima immagine di Zachary Levi nei panni del supereroe Shazam , protagonista dell'omonimo film in arrivo la prossima primavera. Levi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae al Licensing Expo di Las Vegas davanti a un'immagine di sé stesso in costume da Shazam.







Shazam! racconta la storia di Billy Batson (Asher Angel), un ragazzino di quattordici anni che vive in una famiglia adottiva e, quando grida la parola SHAZAM (acronimo che sta per la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio), è in grado di trasformarsi in un supereroe dall'aspetto adulto. Ovviamente userà i poteri per... divertirsi! Ma dovrà anche imparare a controllarli se vorrà fermare i folli piani del malvagio Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Il cast include Jack Dylan Grazer (visto in IT) nel ruolo di Freddy, fratello adottivo di Billy e grande fan dei supereroi; Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen e Jovan Armand nei panni degli altri fratelli e sorelle adottivi. Cooper Andrews e Marta Milans nei ruoli dei due genitori adottivi Victor e Rosa Vasquez. E, infine, Ron Cephas Jones nei panni del Mago Shazam, che dona i poteri a Billy.