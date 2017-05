Sette minuti dopo la mezzanotte: una clip esclusiva con 'nonna' Sigourney Weaver

Sembra impossibile da sopportare la vita che si prospetta al piccolo Conor O'Malley di Lewis MacDougall (Pan - Viaggio sull'isola che non c'è), protagonista del nuovo fantasy di Juan Antonio Bayona Sette minuti dopo la mezzanotte . Soprattutto per le nuove regole che la nonna interpretata da Sigourney Weaver sembra imporgli… Ma "l'ora giusta" deve ancora arrivare, come si intuisce nella esclusiva clip tratta dal film.Polemiche familiari e il tentativo di mettere un freno alla- del nipote emergono anche nel breve filmato, che ci mostra un assaggio dellanel film del regista spagnolo. Ildel giovane non lascia presagire niente di buono… ma il resto lo scoprirete in sala.Il terzo film del regista di The Orphanage (2007) e The Impossible (2012), in sala dal 18 maggio, conta molto infatti sull'evoluzione del rapporto anche di questi due personaggi, ma soprattutto sullecon cui il mostro di Liam Neeson (doppiato in Italia dal solito Alessandro Rossi) si muove sullo schermo e crea le storie che cambieranno la vita del piccolo eroe, costringendolo a confrontarsi con le proprie paure e desideri in un film ricco di emozione e di scene trascinanti