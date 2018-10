Seconde nozze per Gwyneth Paltrow, l'attrice si è sposata con il compagno Brad Falchuk

NOTIZIE

01.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Brad Falchuk, sceneggiatore televisivo americano, co-creatore di American Horror Story, Scream Queens e 9-1-1 insieme a Ryan Murphy. I due si frequentavano da tre anni. A due anni dal divorzio con Chris Martin, leader dei Coldplay da cui era separata dal 2014, Gwyneth Paltrow si è sposata per la seconda volta. Il nuovo marito è, sceneggiatore televisivo americano, co-creatore diinsieme a Ryan Murphy. I due si frequentavano da tre anni.

La cerimonia si è tenuta nel giardino della casa di un amico della coppia, ospite la crema delle star di Hollywood: tra gli altri, Robert Downey Jr., Jerry Seinfeld, Cameron Diaz e Steven Spielberg. Gwyneth Paltrow ha confermato la notizia postando su Instagram la foto di due mani con indosso le fedi nuziali.





Il fidanzamento con Falchuk era stato annunciato a gennaio in un editoriale sul magazine di Goop, società di cui Paltrow è amministratore delegato. “Personalmente, arrivata alla mezza età ho tentato di accettare la complessità dell'amore romantico”, ha scritto Paltrow. “Ho deciso di dargli una seconda chance, non solo perché credo di aver trovato l'uomo con cui ero destinata a stare, ma perché ho accettato le […] opportunità che l'intimità rende (spaventosamente) possibili”.

Paltrow, 46 anni, in precedenza è stata sposata con Chris Martin per undici anni. La coppia ha avuto due figli, Apple, 14 anni, e Moses, 12. A proposito del divorzio, l'attrice ha scritto: “Un tempo era percepito come un fallimento. Mi ci è voluto un po' per capire che non lo è”.