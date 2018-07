Scarlett Johansson lascia il ruolo transgender nel film Rub and Tug

Una svolta che era nell'aria quella che ha portato Scarlett Johansson a rinunciare a, il film di Rupert Sanders in cui avrebbe dovuto interpretare un uomo transgender. Ovvero Dante “Tex” Gill, boss della mala di Pittsburgh che gestì un giro di prostituzione tra gli anni ’70 e ’80, e visse come un uomo trans.

Il suo ingaggio aveva scatenato le ire della comunità trans di Hollywood , con reazioni forti da parte di attrici transgender come. Oltretutto, la risposta della Johansson, riportata da un suo portavoce, era stata anche abbastanza stizzita: “Dite loro di rivolgersi ai portavoce di Jeffrey Tambor, Jared Leto e Felicity Huffman per un commento”. Tambor, Leto e Huffman sono tre attori che hanno interpretato transessuali in Transparent, Dallas Buyers Club e Transamerica. Come a dire: non serve essere transessuali per interpretare un transessuale.