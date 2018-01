SAG Awards: trionfano Gary Oldman e il cast di Tre manifesti a Ebbing, Missouri

NOTIZIE

Screen Actors Guild Awards, premiando come ogni anno gli attori ritenuti i migliori dell'anno passato. La cerimonia, presentata da La Screen Actors Guild, sindacato degli attori di Hollywood, ha tenuto la ventiquattresima edizione degli, premiando come ogni anno gli attori ritenuti i migliori dell'anno passato. La cerimonia, presentata da Kristen Bell al Los Angeles Shrine Auditorium & Expo Hall, ha confermato il peso della performance di Gary Oldman ne L'ora più buia , lanciandolo ancora di più verso un probabile Oscar.

Frances McDormand), sia quelli per l'attore non protagonista (Sam Rockwell) e per il miglior cast. Il film più premiato è però Tre manifesti a Ebbing, Missouri , che vince sia il premio per la migliore attrice (), sia quelli per l'attore non protagonista () e per il miglior cast.

Nicole Kidman e Alexander Skarsgard migliori attori in una miniserie, mentre Sterling K. Brown, primo attore afro-americano a ricevere il premio). Sul versante TV, Big Little Lies vince conmigliori attori in una miniserie, mentre This is Us è stata premiata per il miglior cast e attore in una serie drammatica (). Claire Foy ha vinto come migliore attrice in una serie drammatica per The Crown . A seguire la lista dei vincitori.

Cinema:

Migliore attrice protagonista:

FRANCES McDORMAND / Mildred – TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (Fox Searchlight)

Miglior attore protagonista:

GARY OLDMAN / Winston Churchill – L'ORA PIÙ BUIA (Focus Features)

Migliore attrice non protagonista:

ALLISON JANNEY / LaVona Golden – I, TONYA (Neon)

Miglior attore non protagonista:

SAM ROCKWELL / Dixon – TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (Fox Searchlight)

Miglior cast:

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (Fox Searchlight)

ABBIE CORNISH / Anne

PETER DINKLAGE / James

WOODY HARRELSON / Willoughby

JOHN HAWKES / Charlie

LUCAS HEDGES / Robbie

ŽELJKO IVANEK / Desk Sgt.

CALEB LANDRY JONES / Red Welby

FRANCES McDORMAND / Mildred

CLARKE PETERS / Abercrombie

SAM ROCKWELL / Dixon

SAMARA WEAVING / Penelope

Televisione:

Migliore attrice in un film per la TV o miniserie:

NICOLE KIDMAN / Celeste Wright – BIG LITTLE LIES (HBO)

Miglior attore in un film per la TV o miniserie:

ALEXANDER SKARSGÅRD / Perry Wright – BIG LITTLE LIES (HBO)

Migliore attrice in una serie drammatica:

CLAIRE FOY / Queen Elizabeth II – THE CROWN (Netflix)

Miglior attore in una serie drammatica:

STERLING K. BROWN / Randall Pearson – THIS IS US (NBC)

Migliore attrice in una serie comedy:

JULIA LOUIS-DREYFUS / Selina Meyer – VEEP (HBO)

Migliore attore in una serie comedy:

WILLIAM H. MACY / Frank Gallagher – SHAMELESS (Showtime)

Miglior cast in una serie drammatica:

THIS IS US (NBC)

ERIS BAKER / Tess Pearson

ALEXANDRA BRECKENRIDGE / Sophie

STERLING K. BROWN / Randall Pearson

LONNIE CHAVIS / Young Randall

JUSTIN HARTLEY / Kevin Pearson

FAITHE HERMAN / Annie Pearson

RON CEPHAS JONES / William Hill

CHRISSY METZ / Kate Pearson

MANDY MOORE / Rebecca Pearson

CHRIS SULLIVAN / Toby Damon

MILO VENTIMIGLIA / Jack Pearson

SUSAN KELECHI WATSON / Beth Pearson

HANNAH ZEILE / Teenage Kate

Miglior cast in una serie comedy:

VEEP (HBO)

DAN BAKKEDAHL / Roger Furlong

ANNA CHLUMSKY / Amy Brookheimer

GARY COLE / Kent Davison

MARGARET COLIN / Jane McCabe

KEVIN DUNN / Ben Cafferty

CLEA DUVALL / Marjorie Palmiotti

NELSON FRANKLIN / Will

TONY HALE / Gary Walsh

JULIA LOUIS-DREYFUS / Selina Meyer

SAM RICHARDSON / Richard Splett

PAUL SCHEER / Stevie

REID SCOTT / Dan Egan

TIMOTHY SIMONS / Jonah Ryan

SARAH SUTHERLAND / Catherine Meyer

MATT WALSH / Mike McLintock